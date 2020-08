KaÃ©di/L'implication des jeunes dans les prises de dÃ©cision : une prÃ©occupation de lâ€™ARDM

Vieux GAYE - En Mauritanie, la conjugaison de facteurs sociaux de forte résistance à l’émancipation des jeunes comme les traditions, les conflits de génération, le taux élevé d’analphabétisme des parents, les règles strictes de gestion familiale, les droits d’aînesse, font que les jeunes, malgré leur poids démographique, sont quasiment exclus des sphères de décision.



Les femmes sont particulièrement soumises à un contrôle social excessif et parfois même agressif, et sont toujours reléguées au second rang.



Et pourtant cette frange de la population porte souvent des dynamiques positives au niveau local : cours de soutien scolaire pendant les vacances, activités sportives et culturelles, assainissement, activités agricoles entre autres, et gagnerait à être encadrée et appuyée pour apporter leur contribution au développement local.



C’est fort de ce constat que l’association pour la recherche et le développement en Mauritanie (ARDM) a signé une convention de subvention, d’un montant d’un peu plus de 6 millions d’anciennes ouguiyas (soit 90% du budget total), avec l’ambassade de France en Mauritanie, à travers le service de coopération et d’action culturelle (SCAC), qui entend ainsi apporter son concours financier à l’exécution de l’initiative « amélioration des conditions de contribution des jeunes au développement local ».



Cette initiative d’une durée de six mois (juillet-décembre 2020), prévoit la formation de 160 jeunes et 20 élus locaux dans les communes de Kaédi et de Néma, sur la communication et l’animation, le plaidoyer et la gouvernance locale, la citoyenneté, la solidarité, le civisme, le volontariat et le montage de projets.



Son objectif, à terme, est de permettre aux jeunes de jouer un rôle significatif dans la promotion de la cohésion sociale, de l’esprit citoyen et de la bonne gouvernance au sein de leurs communautés, en renforçant leurs capacités techniques.



Il s’agira aussi de promouvoir la coopération et la collaboration au niveau local, entre les organisations de jeunesse, la société civile, la commune et les pouvoirs publics. L’initiative permettra également de renforcer les cadres organisationnels des structures de jeunesse et d’inciter les osc de jeunesse à mettre en œuvre des dynamiques durables de mobilisation sociale au profit des populations des deux communes cibles.



Avec l’appui technique de l’ARDM, ces jeunes ainsi formés vulgariseront les compétences acquises à travers des campagnes de sensibilisation auprès des populations de leurs communes respectives en vue du renforcement de la cohésion sociale, de la promotion de la citoyenneté et de la bonne gouvernance.



Vieux GAYE

Kaédi



