Mauritanie : Le rapport de la CEP remis Ã  la Justice

Al-akhbar - Le ministre mauritanien de la Justice, Haimoud Ramdan, a transmis, ce mercredi, le rapport de la Commission d'Enquête Parlementaire (CEP) au procureur général près la Cour suprême de Nouakchott.



Le rapport était parvenu une semaine auparavant sur la table du ministre après son approbation par l’Assemblée nationale, en plénière. Le rapport met en cause de hauts responsables dont des membres du gouvernement actuel, des anciens ministres qui servaient sous l’ex-Président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Ce dernier n’a pas coopéré avec la CEP. La Commission d'Enquête Parlementaire (CEP) mise en place, le 30 janvier 2020, enquêtait, entre autres, sur l’attribution de marchés publics (Port, Energie solaire) et sur des malversations dans les secteurs du pétrole, des pêches et du foncier.













