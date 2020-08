Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani a reçu ce jeudi le nouveau premier ministre désigné, Mohamed O. Bilal.



Selon l’agence mauritanienne d’information O. Bilal, lors de cette audience a été chargé de la coordination de l’action gouvernementale.



Mohamed O. Bilal succède à Ismail Bedde Cheikh Sidiya qui a présenté sa démission quelques heures plutôt au président Ghazouani.