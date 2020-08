Justice pour Abass Diallo Mauritanie : Â« SolidatitÃ© Abass Â» fait son bilan

Kassataya - Six mois après l’assassinat du citoyen Abass Diallo à Wending dans le département de Mbagne par une patrouille de l’armée mauritanienne, le moment est venu pour « Solidarité Abass » de faire le bilan. Sa famille vient de recevoir 3 286 800 MRO représentant les contributions en Mauritanie et pays voisins et la diaspora aux Etats-Unis, Canada et Europe.



Au lendemain du meurtre du citoyen Abass Diallo le 28 mars dernier les autorités de Nouakchott ont tenté de corrompre sa famille pour un million d’ouguiya. Elles n’imaginaient pas l’ampleur de l’élan de solidarité que ce meurtre allait provoquer en Mauritanie et dans le monde.



Aussitôt des initiatives individuelles puis « Solidarité Abass » à travers Ruban rouge sur les réseaux sociaux avec un réseau local de collecte des fonds à Mbagne en plus des centres aux Etats-Unis et Canada et en Europe.



Trois mois après cette riche et exaltante expérience humaine la diaspora aux Etats-Unis et Canada a contribué à hauteur de 3290 dollars soit 1 179 420 MRO et en Europe 4695 euros soit 1819 070 MRO. Et enfin en Afrique.



Les contributions des mauritaniens des pays voisins et en Mauritanie sont estimées à 296 450 MRO. La commission de cette chaîne de solidarité s’est rendue le 28 juillet pour remettre la somme de 3 286 800 MRO à la famille de Abass Diallo.



La mobilisation de la diaspora contre l’impunité ne faiblit pas. Des manifestations sont prévues à Paris pour réclamer justice pour Abass Diallo.



Cherif Kane









