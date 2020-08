Rosso : la commune dotÃ©e du systÃ¨me Mouhassil pour le recouvrement des recettes communales

Tawary - L’hôtel de ville de Rosso, a abrité, ce jeudi 06 août 2020, des séances de travail entre le maire M.Bamba Ould Dramane et M. Abderrahmane Ould Nebgha chef de la mission de GIZ sur le lancement effectif du système El Mouhassil sur les techniques de recouvrement des recettes communales.



Il s’agit du développement des techniques du programme de renforcement de la décentralisation et des Finances Publiques (ProDeF) de la GIZ financé par la GIZ. En 2019, l’expérience a été faite avec la commune de Sebkha dans la wilaya de Nouakchott-Sud, afin d’améliorer les capacités de la collecte de recettes.



Après Sebkha, vient la commune de Rosso, la première dans la wilaya du Trarza à être dotée de ce système dans le but d’assurer une bonne gestion des opérations de recouvrement et de ses services fiscaux.



Pour une excellente application du système Mouhassil,ProDeF a doté la commune d’équipement informatique et d’un système performant.



Dans l’optique une bonne performance et d’un travail réussi, les agents de la commune suivent une formation en matière d’inventaire fiscal, une technique qui sera prise en charge sur le support fondamental du procédé de recouvrement des taxes communales.



A ce sujet, le maire de la commune a vivement remercié l’appui accordé par la GIZ dans le domaine du renforcement des capacités sur le plan de la gestion des financiers et de la collecte des taxes.



Pour sa part M. Abderrahmane Ould Nabegha, a au nom de la mission de la GIZ a remercié le maire et son conseil municipal pour l’hospitalité généreuse et le climat dans lequel s’est déroulé le travail.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité