OFFICIEL | Reprise des compÃ©titions le 1er septembre

Rimsport - La Fédération mauritanienne de football a obtenu, ce jeudi, le feu vert des autorités sanitaires pour le retour de toutes les compétitions sportives à partir du 1er septembre 2020, après plus de cinq mois d’arrêt en raison de la pandémie de COVID-19.



La reprise est toutefois « assujettie au respect d’un protocole sanitaire allégé, tenant compte des principales mesures à prendre contre la propagation de la COVID-19 », a indiqué la FFRIM dans une circulaire adressée aux présidents des clubs.



« Pour l’occasion, la FFRIM accordera aux clubs les montants dus au titre de subventions et récompenses, immédiatement après la reprise des séances d’entraînement et à la présentation des pièces justificatives de l’utilisation de la subvention COVID-19, versée en avance par la Fédération pour aider les clubs, les ligues et les acteurs du football à faire face aux effets de la pandémie », a précisé l’instance dirigeante du football mauritanien dans sa missive.



Et de conclure : « À la fin de la saison 2019-2020, tous les clubs doivent adresser, sous quinzaine, leurs bilans financiers respectifs, incluant les subventions et allocations reçues de la FFRIM ou autres. »



La Ligue Nationale de Football, la Commission médicale de la FFRIM et les représentants des clubs devraient prendre part, dans les prochains jours, à une réunion au cours de laquelle le protocole sanitaire sera explicité.



La saison 2019-2020 du championnat de Super D1, arrêté le 11 mars dernier, va donc reprendre à la 20ème journée. Tout comme la Coupe du Président de la République, au stade des quarts de finale.



