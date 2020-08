Mauritanie : Ghazouani Ã©gale Aziz, selon Samba Thiam

Al-akhbar - Samba Thiam, président du parti d’opposition mauritanien, Forces Progressistes du Changement (FPC), estime que le régime du président Mohamed Ould Ghazouani « n’est guère différent » de celui de son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz. Il était en conférence de presse ce jeudi à Nouakchott.



« Il y a plus de similitudes que de divergences » entre le régime de Ould Ghazouani et celui de Ould Abdoul Aziz, selon Samba Thiam qui dit avoir constaté une « continuité dans la violation des droits humains, de l’impunité, et de la répression ».



Le chef du parti FPC a également accusé Ould Ghazouani de poursuivre la politique « partiale » de son prédécesseur en « accordant aux partis arabo-berbères des récépissés, certains au pied-levé, tout en le refusant aux partis FPC et IRA qui ont rempli toutes les conditions légales ».



Samba Thiam a aussi dénoncé ce qu’il appelle «la discrimination à caractère ethnique et raciste se poursuit de plus belle, dans tous les secteurs de la vie ».













