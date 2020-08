Le dossier du riz avariÃ© est une machination contre ma personne (Ould Waghef)

Tawary - L’ancien premier ministre et actuel vice-président du parti Union pour la République, M.Yahya Ould Ahmed Waghef, a lors d’une émission sur la radio privée Mauritanides, le lundi 03 août 2020, affirmé que le dossier du riz avarié est une machination contre sa personne. Mon opposition au coup d’État m'a coûté tout ce que j'ai subi, a-t-il dit.



Répondant à une question de l’animateur de l’émission, Ould Waghef a dit que le ministre qui avait la charge de l’achat du riz en sait quelque chose. C’est à la suite de ce brouillard que l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz avait ordonné l’arrestation de l’ancien premier ministre avant de le placer en résidence surveillée dans le département de Moudjéria, pendant plusieurs mois.



Toujours dans ce cas, Aziz est parti, jusqu’à dire publiquement que si Ould Waghef en mange, il le libère.



Par conséquent, l’actuel député et vice-président de l’UPR, a souligné qu’après sa libération, il avait scellé un pacte politique avec Ould Abdel Aziz, mais, ce dernier n’a pas respecté les clauses dudit pacte.



Ça a été notre mésentente jusqu’à son départ du pouvoir, a-t-il précisé. J’étais obligé d’emprunter la méthode politique pour ne pas prendre la retraite, note Ould Waghef.



« Concernant ma gestion de la SOMAGAZ, elle a été des meilleures, et les membres du conseil d’administration sont là pour le témoigner », renchérit Ould Ahmed Waghef. Il a expliqué que son passage à la tête de l’Air Mauritanie était sans faute.



Après de larges et intenses consultations avec le pouvoir en place, le parti Adil a rallié le parti au pouvoir, UPR, en soutenant le programme du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Par la suite, le premier cadeau fut l’élection d’Ould Waghef, vice-président de l’UPR, lors du congrès en décembre dernier.



Par R.M









