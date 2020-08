Mali : mÃ©diation mauritanienne dans les conflits tribaux

Al-akhbar - Le gouvernement mauritanien a entamé une médiation dans le conflit opposant les Termoz aux Oulad Ich, deux tribus du nord du Mali qui se livrent la guère près de la frontière mauritanienne.



Les autorités mauritaniennes ont invité les protagonistes à une rencontre prévue ce 20 août à Nouakchott pour réactiver l’accord de paix signé entre les deux tribus au mois d’octobre dernier. La rencontre sera supervisée par le ministre mauritanien de l'Intérieur.



Dimanche, plusieurs personnes ont été tuées dans des affrontements qui se sont éclatés entre les Termoz et les Oulad Ich, à Lernab non loin de la frontière avec la Mauritanie.