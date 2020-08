Taux de rÃ©ussite de 100 % au concours commun MINES/PONTS pour les Ã©tudiants de l'IPGEI de Nouakchott

IPGEI - Les résultats du concours commun Mines/Ponts (CCMP) auxquels s’étaient présentés cinq élèves de l’Institut Préparatoire aux Grandes Ecoles d’ingénieurs (IPGEI) de Nouakchott ont été annoncés ce 8 Aout 2020.



Ils ont tous été déclarés définitivement admis. Ainsi donc et pour la première fois dans la sous-région, on notre un taux d’admis de 100 % à ce prestigieux concours ouvrant l’accés à de très grandes écoles d’ingénieurs françaises.



Signalons que le Concours Commun Mines Ponts (CCMP) regroupe une dizaine d’écoles françaises de Mines et de Ponts (dont la prestigieuse école des Mines de Paris et celle des Ponts de Paris) ainsi qu’une douzaine d’écoles de l’institut Mines-télécoms et partenaires.



Ce concours comprend 5 filières :



- Maths et Physique (MP)avec 2 potions : Sciences de l’Ingénieur et Informatique



- Physique/Chimie (PC)



- Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI)



- Physique et Technologie(PT)



- Technologie et Sciences Industrielles (TSI)



Les élèves de l’IPGEI ont tous candidaté au niveau de la filière MP qui est la seule actuellement ouverte dans notre institut. Ces résultats placent notre Institut, comme l’une des meilleures formations dans la sous-région.



J’en profite pour féliciter nos jeunes élèves qui ont honoré l’IPGEI, l’ESP et le pays tout entier.



Ces résultats n’auraient jamais été possibles sans le soutien sans faille :



- du Ministère de l’Enseignement Supérieur qui a recruté des professeurs agrégés expatriés et qui a également formé à l’agrégation en un temps court de jeunes mauritaniens qui font aujourd’hui la fierté de l’Institut



-du commandement de l’ESP qui mis les élèves dans un cadre de travail propice (Hébergement et Restauration Gratuite, Bourse consistante pour tous, discipline rigoureuse,…)



- du Personnel administratif et technique pour son engagement



Une réflexion ne manquera pas d’être menée, au plus haut niveau de l’Etat, pour élargir la base du recrutement ( jusque là une moyenne de 12 au bac C) afin de donner davantage de chance à des jeunes issus de lycées défavorisés, notamment de l’intérieur, ayant un fort potentiel mais pénalisés par un encadrement public défaillant.



Une telle volonté existe. Cette méthode a permis, en France notamment, de recruter en Sciences Po, des jeunes issus de la banlieue et qui ont brillé par la suite. Le Maroc, en la matière, est également en train d’expérimenter un mode de recrutement en Classes Préparatoires, permettant de coopter des étudiants issus de zones défavorisées.



En avant, pour la Mauritanie qui gagne !



DIA Amadou Tidjani



Directeur de l’IPGEI













