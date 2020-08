PÃ©nurie de carburant Ã  Bir Moghrein

Saharamédias - La ville de Bir Moghrein, dans la wilaya de Tiris Zemour, dans l’extrême nord de la Mauritanie, connait depuis quelques jours une pénurie de carburant qui a amené les propriétaires des véhicules désireux de quitter la ville de faire parvenir du carburant depuis la ville de Zouerate.



Selon le correspondant de Sahara Medias, citant des sources locales, cette pénurie est due à la récente découverte, non loin de cette ville, d’une zone de prospection aurifère artisanale de surface, qui a attiré les orpailleurs augmentant fortement la pression sur la réserve de la ville en hydrocarbures.



La même source ajoute que la découverte de cette nouvelle zone de prospection a entraîné un très grand nombre d’orpailleurs et multiplier les besoins de la ville en tout genre.



Le correspondant de Sahara Medias citant des habitants de la ville a dit que celle-ci a accueilli récemment des centaines d’orpailleurs ce qui a favorisé une grande pression sur les différents aspects de la vie (économique, sociale et des services) dans une petite ville comme Bir Moghrein.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité