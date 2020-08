ATTM : le nom du nouveau PM citÃ© dans le rapport de la CEP transmis Ã  la justice (DÃ©putÃ©)

Mourassiloun – Le Vice-président de la commission d’enquête parlementaire et député de l’opposition (Tawassoul) Souvi Ould Cheïbany a livré son point de vue sur la nomination du nouveau Premier ministre Mohamed Ould Bilal.



Son commentaire sur cette cooptation se présente comme suit :



« Si l'instruction judiciaire atteste l'intégrité des conditions et de la manière avec laquelle la société ATTM a exécuté le marché relatif à la réalisation de certaines installations dans la zone située au PK 70 sur la route Nouakchott-Akjoujt, qui appartiennent à l'ancien président et qui sont financées par la Fondation SNIM de bienfaisance, cette nomination peut être un fait normal.



Si par contre l’instruction judiciaire n’est pas encore terminée ou n’est pas arrivée à attester que le marché précité ne comporte aucune violation de la loi, une mauvaise gestion ou une manipulation des biens publics, il serait alors inopportun de solliciter l’adoption de l’Assemblée nationale du programme du gouvernement d’un Premier ministre dont le nom est cité dans un dossier transmis au parquet général et dont les résultats n’ont pas été annoncés encore. Ce sera même une impasse tant pour le parlement que pour le gouvernement ».



