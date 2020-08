Le sahraoui Hamadi Bouchraya, homme lige de lâ€™ex-prÃ©sident Aziz, Ã©vincÃ© du contrat Ã©lectrique du littoral nord

Financial Afrik - Le sahraoui Hamadi Bouchraya, homme lige de l’ex-président Aziz, évincé du contrat électrique du littoral nord.



Hamadi Bouchraya dit Yama, PDG du groupe éponyme Hamadi Bouchraya (HB), homme d’affaires réputé proche de l’ex- président Mohamed Ould Abdel Aziz, vient de se voir évincé du contrat d’électrification du littoral nord de la Mauritanie dont il avait remporté provisoirement le lot 1 pour un montant de 5,3 millions $ à la fin mai 2018.