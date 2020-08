Confiscation des passeports dâ€™Ould Hademine, Ould Oudaa et Amal mint Maouloud

Le Calame - La police chargée de la répression des infractions à caractère économique a confisqué vendredi soir, les passeports de 3 hauts responsables du gouvernement de l’ancien président, Mohamed ould Abdel Aziz (2008/2019), suite à la transmission à la justice la semaine dernière, du rapport d’une commission d’Enquête Parlementaire (CEP), dénonçant des faits de mauvaise dans l’attribution de plus de 100 marchés dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de la pêche, de la gestion du foncier à Nouakchott, selon plusieurs sources concordantes.



Ces retraits de passeports concernent Yahya ould Hademine, ancien premier Ministre (2014/2018), Mohamed Abdallahi ould Oudaa, ex-administrateur Directeur Général (ADG) de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) et Amal mint Maouloud, ancienne ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire (MHUAT), actuelle Directrice Générale de la compagnie aérienne nationale Mauritania Airlines International (MAI).



Au cours de leur enquête, rappelle-t-on, les députés ont auditionné 3 anciens premiers Ministres, des ex ministres et mêmes des membres du gouvernement ayant conservé leur poste dans la première équipe du magistère Ghazouani.