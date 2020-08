UFP fixe son congrÃ¨s en fin aoÃ»t 2020 (communiquÃ©)

UFP - Le bureau exécutif de l'UFP s'est réuni en session extraordinaire, ce samedi 8 août 2020 sous la présidence du président du parti, le camarade Mohamed O. Maouloud.



A l'ordre du jour de cette session, figuraient les points suivants :



• présentation du rapport de la commission nationale préparatoire du congrès ;



• fixation de la date du 4ème congrès ordinaire.



Ouvrant les travaux de la session, le président du parti a souhaité la bienvenue aux camarades présents après une longue suspension imposée par la pandémie de COVID19.



Le président a ensuite évoqué la conjoncture politique particulière qui prévaut dans le pays et les défis qu'elle induit pour l'opposition en général et pour notre parti en particulier.



Prenant la parole à son tour, le président de la commission nationale préparatoire, le camarade Ba Moussa Sidi a rappelé les étapes qui lnt émaillé le travail de la commission depuis sa mise en place le 19 septembre 2019.Il a ensuite souligné que le bureau exécutif avait déjà fixé la date du 4ème congrès ordinaire aux 3, 4 et 5 avril 2020 et que sur cette base, la commission avait achevé les principales tâches préparatoires ( actualisation et améliorations des documents fondamentaux tels que la déclaration de politique générale, les statuts , ainsi que l'organisation des débats).



Entre-temps la pandémie du COVID19 est survenue et les pouvoirs publics ont décrété l'état d'urgence sanitaire et l'interdiction des grands rassemblements ou manifestations publiques.



C'est dans ces conditions que le BE a décidé de suspendre la tenue du prochain congrès en attendant des circonstances favorables. La commission nationale préparatoire a alors mis à profit cette suspension involontaire pour approfondir les débats sur les documents et peaufiner certains aspects logistiques.



Le camarade Ba Moussa Sidi ajoutera que la commission s'est réunie ces derniers jours pour réexaminer la question de la date du congrès à la lumière des évolutions récentes. Elle a passé en revue plusieurs propositions et options avant d'aboutir à un consensus autour de la date du 28 août 2020 qu'elle soumet aujourd'hui au bureau exécutif.



Au terme de ses délibérations, le BE a entériné la proposition de la commission nationale préparatoire consistant à tenir le 4ème congrès ordinaire les 28, 29 et 30 août 2020.



Dans son mot de clôture, le président du parti a félicité les membres du BE pour le succès de cette session soulignant que la responsabilité de la préparation de cette échéance essentielle incombe désormais à tous les militants et cadres du parti qui doivent se mobiliser chacun à son niveau.



Nouakchott, le 8 août 2020



