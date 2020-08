CommuniquÃ© de presse relatif aux travaux de la commission dâ€™enquÃªte parlementaire

CCME Mauritanie - Le Collectif des Cadres Mauritaniens Expatriés (CCME), à l’instar de tous les citoyens mauritaniens et des autres acteurs de la vie nationale, suit avec un grand intérêt les événements en cours, relatifs et consécutifs aux travaux d’enquête menés récemment sur la gouvernance de notre Pays, durant la période 2009-2019.



Le CCME note avec satisfaction que l’Assemblée Nationale a validé le travail accompli par la Commission d'enquête parlementaire, et adopté son rapport, rapport qui pointe des soupçons de malversations et de détournements ayant entaché la conduite de nombreuses affaires publiques durant la décennie.



La mise en place de cette Commission d’Enquête, le constat qu’elle ait pu réaliser sa mission sans entrave aucune, et la transmission de son rapport à la Justice pour suite à donner, augurent (i) d’une restauration du Parlement dans ses prérogatives d’organe de contrôle de l’action gouvernementale -comme il se doit dans une démocratie, et (ii) d’une nouvelle ère dans la gouvernance économique et financière de notre Pays.



Les premières réactions officielles enregistrées suite au dépôt du rapport semblent remettre à jour l’impératif d’une éthique dans l’exercice de la fonction gouvernementale, et mettent en exergue l'importance de la responsabilité du Fonctionnaire, à tous les échelons de la charge publique.



Le CCME se félicite de cet important saut qualitatif dans le système de gouvernance de notre Pays et le mode de fonctionnement de ses institutions.



Dans la suite logique de cette évolution significative, le CCME exprime le vœu que la Justice puisse faire pleinement son travail -en toute indépendance, et dans le strict respect des droits de la défense.



Le CCME émet également l’espoir que le choix actuel et futur des hommes et des femmes qui auront à exercer des fonctions gouvernementales ou dans les autres sphères de l’appareil d’Etat s’inscrive durablement dans cette exigence renouvelée de respect des principes de base de la bonne gouvernance, notamment ceux d’engagement au service des aspirations légitimes et inclusives de nos populations, d’intégrité, de transparence et de reddition des comptes.



Le CCME souhaite que le processus engagé soit poursuivi, pour englober d’autres domaines où l’impunité prévaut encore, et devienne l’étalon de normalité des politiques publiques.



Nouakchott, le 9 août 2020



Contact :



Ebe Ould Babah : ebeouldebe@gmail.com



DIA Djibril Demba: djibrildemba.dia@gmail.com



Abdoul Kane : abdoul_dado@yahoo.fr













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité