Mauritanie: la police convoque lâ€™ancien prÃ©sident et le directeur de la SNIM

Senalioune - Les autorités judiciaires ont adressé des convocations á l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz et le Directeur Général de la société nationale de l’industrie et des mines (SNIM) Moukhtar Ould Djay.



Ces deux hommes sont appelés à comparaître pour répondre aux questions liées aux dossiers d’accusation de corruption de la commission d’enquête parlementaire. On s’attend à ce qu’Ould Djay ancien ministre de l’Économie et des Finances et Mohamed ould Abdel Aziz répondent à la police des crimes économiques.



La police avait entendu vendredi dans la soirée d’anciens ministres, dont l’ex Premier ministre Yahya Ould Hademine, l’ancien Directeur Général de la SNIM Mohamed Abdallahi Ould Oudaa et l’actuelle Directrice Générale de la compagnie aérienne nationale Mauritania Airlines Amal Mint Maouloud.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité