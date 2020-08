Adrar Info - Dans le cadre de l’enquete qu’elle entreprend depuis quelques jours, la police chargée des crimes économiques a auditionné un certain nombre de membres de la famille de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz que sont :



Mohamed Ould AM’Boussabou



Asma Mint Abdel Aziz



Mohamed Lamine Bebat



