Ould Izidbih annonce sa dÃ©mission du parti au pouvoir (UPR)

Adrar-Info - L’ancien président du parti au pouvoir Union pour la République(UPR) et ancien ministre des Affaires étrangères Isselkou Ould Ahmed Izidbih a officiellement annoncé sa démission du parti, ce lundi matin.



Ould Izidbih a exprimé ses remerciements à tous les membres du parti et militants, pour la période au cours de laquelle ils ont travaillé ensemble, soulignant qu’il n’épargnerait aucun effort pour la réconciliation entre l’actuel président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani et l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, car c’est le meilleur moyen de garantir les intérêts du pays, de préserver ses intérêts stratégiques et ses réalisations, au cours de la dernière période.



Ould Izidbih a exprimé son profond regret devant le retour de l’ére des procès politiques, le déclin des libertés individuelles et collectives, le retour des méthodes du Parti républicain, et l’inclination de l’actuel président envers ses opposants plus que ses relations avec ceux qui l’ont porté au pouvoir.



Source : http://www.zahraa.mr/node/24582



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité