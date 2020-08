Mauritanie : Retour des compÃ©titions le 4 septembre, Ã  huis clos

Rimsport - Après le feu vert des autorités sanitaires pour le retour des compétitions sportives, donné jeudi dernier, la Ligue Nationale de Football a organisé des réunions les samedi 8 et dimanche 9 août dans les locaux de la FFRIM, afin de se concerter avec toutes les parties concernées pour examiner les contours de la reprise.



Il s’est agi de révéler, d’abord, les conclusions du protocole sanitaire allégé et, par la suite, procéder à la reprogrammation des rencontres restantes de la saison 2019-2020, notamment les sept dernières journées et les matchs en retard de la Super D1, ainsi que la Coupe du Président.



Protocole sanitaire



Pour une reprise optimale des activités sportives, tous les clubs devront signer, chacun, un engagement de respecter scrupuleusement les termes du protocole, par lequel :



- Ils attestent avoir été informés des risques du non-respect des consignes édictées



- Ils s’engagent à respecter toutes les mesures barrières (port du masque, utilisation du gel hydro-alcoolique, distanciation sociale, entre autres…)



- Ils adhèrent à la surveillance médicale sans omission ou dissimulation des signes cliniques



- Ils doivent obligatoirement informer le médecin de leur club ou de la FFRIM de tous les problèmes de santé antérieurs ou nouveaux



Dans ce chapitre, les clubs et officiels de matchs doivent s’engager à respecter les procédures prévues aussi bien à l’entraînement que pendant les matchs. La LNF se chargera de fournir aux clubs des pistolets thermiques pour la prise de température.



Reprise des entraînements



Les entraînements des équipes et des arbitres se feront à huis clos et débuteront à partir de ce lundi 10 août, sous certaines conditions :



- L’exercice doit être effectué en plein air



- Seule 35 personnes (joueurs et staff) sont autorisées à rentrer sur le lieu d’entraînement



- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes admises sur le site d’entraînement



- La prise de température doit être effectuée par le soigneur du club à l’entrée du stade avant chaque entraînement, sous la supervision de la Commission médicale de la FFRIM



Reprise des compétitions à huis clos



Le retour des compétitions est prévu pour le vendredi 4 septembre 2020. Tous les matchs se dérouleront à huis clos. La reprise concerne le championnat (7 dernières journées) et les matchs en retard de la Super D1, les quarts et demi-finales de la Coupe du Président, la Super D2, zone Nouakchott (6 dernières journées), les trois zones de l’intérieur du pays et les championnats régionaux.



Pour cette reprise des compétitions, des mesures seront mises en œuvre afin d’éviter tout risque de contamination à la COVID-19 :



- Le coup d’envoi des matchs de première heure est fixé à 17 heures GMT



- Seules 35 personnes (23 joueurs, 12 membres du staff ou dirigeants), pour chaque équipe, sont autorisées à accéder au stade le jour de match



- Le contrôle de la température de toute personne devant accéder au stade (joueurs, staff, dirigeants, officiels, etc.) sera effectué par des stadiers formés à cette tâche



- Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans le stade, sauf pour les joueurs et arbitres lorsqu’ils sont sur l’aire de jeu



- La distanciation sociale de 1 mètre minimum est exigée à toutes les personnes se trouvant en dehors de l’aire de jeu



- Les embrassades, accolades et poignées de mains sont déconseillées



La LNF a également indiqué que tous les regroupements sont proscrits et tous les intervenants doivent avoir à l’esprit le respect des mesures barrières pour éviter une éventuelle contamination. Enfin, au niveau du règlement des compétitions, 5 changements au lieu de 3, en trois phases, seront autorisés durant les rencontres.



De son côté, la Commission médicale s’est également prononcée sur la conduite à tenir en cas de découverte d’un cas suspect de la COVID-19 :



- D’abord, isoler la personne concernée, ensuite, informer immédiatement la Commission médicale de la FFRIM, avertir l’entourage du risque de contamination en attendant le résultat du test



- En cas de positivité du test, la Commission médicale se chargera d’identifier les personnes ayant été en contact avec le cas positif et prendra les dispositions qui s’imposent



- La LNF et la Commission médicale de la FFRIM se réservent le droit d’isoler une partie ou l’ensemble d’une équipe, lorsqu’elles jugent l’existence d’un risque important de propagation du virus de COVID-19



Reprogrammation des matchs



Poursuivis le dimanche, les travaux se sont achevés par l’établissement du nouveau calendrier des rencontres de la saison 2019-2020, dont l’épilogue est programmé pour le 18 octobre 2020.



Le match opposant l’ACS Ksar et les Nouakchott King’s marquera le retour de la Super D1. Il sera suivi du choc entre l’ASC Tidjikja et le FC Tevragh-Zeïna.



Les quarts de finale de la Coupe du Président se dérouleront les 18 et 19 septembre. Les demi-finales auront lieu le 15 octobre et la finale, le 23 du même mois.



