CEP Mauritanie : la CVE invite les parlementaires Ã  sâ€™attaquer Ã  la rÃ©conciliation nationale

Kassataya - La coalition Vivre Ensemble présidée par Kane Hamidou Baba sort de sa réserve pour inviter les parlementaires qui ont initié la commission d’enquête parlementaire sur la gestion de Ould Aziz d’ouvrir dès maintenant d’autres commissions d’enquêtes sur les questions d’intérêt national en particulier sur le passif humanitaire.



Toutes les forces politiques de l’opposition mauritanienne n’ont pas manqué de réagir favorablement au rapport de la commission d’enquête parlementaire entre les mains actuellement de la justice. La CVE ne fait pas exception à la règle en brisant le silence suite à sa session extraordinaire ce début de semaine à Nouakchott.



La coalition dirigée par le candidat malheureux aux dernières présidentielles KHB ne s’est pas contentée de jeter des fleurs aux députés qui viennent d’accomplir un travail titanesque de contrôle parlementaire mais d’attirer leur attention pour mettre en place d’autres commissions d’enquêtes sur les autres questions importantes d’intérêt national relatif à l’égalité des citoyens et l’exclusion sous toutes ses formes, l’accaparement des terres de la vallée et enfin la gestion de la covid-19 qui semble échapper au gouvernement.



Mais c’est surtout la réconciliation nationale qui passe par le règlement du passif humanitaire sur lequel bute les différents locataires du palais de Nouakchott depuis plus de trois décennies.



La CVE ne doute pas du travail accompli par les parlementaires et demande à la justice de faire son travail en toute transparence et toute impartialité dans le respect de la présomption d’innocense du secret de l’instruction et dans l’équité selon les propres termes de la déclaration de la commission exécutive.



Cherif Kane









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité