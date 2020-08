Une nouvelle Ã©quipe prend les commandes de la Nouvelle Banque de Mauritanie

Afrimag - La Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) cherche à repartir sur le bon pied suite à la recomposition de son actionnariat consacrant la reprise de l’établissement par Westbridge Mortgage REIT, une institution financière spécialisée dans le financement de l’immobilier au Canada.



Elle vient à cet effet de présenter ses nouveaux administrateurs choisis à l’issue de l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2020 «pour leur leadership, leur vision et leur désir de participer au développement de la Mauritanie», indique un communiqué de la banque.



Nommés administrateurs pour des mandats de quatre ans, James Clayton, Président du Conseil d’administration, JD Diabira, Directeur général de Westbridge Mortgage REIT, Jacques Raiche, administrateur et maitre Sylvère Koyo, admikistrateur, auront la lourde tâche de faire redécoller une banque dans un contexte de crise économique exacerbée par la pandémie de la Covid-19.



Le communiqué de la NBM précise que «l’Assemblée générale a entériné la nomination de trois (03) autres administrateurs qui seront cooptés incessamment» et que cette «recomposition du Conseil d’administration, répondra désormais aux exigences de la règlementation bancaire en matière de gouvernance des établissements de crédit.»



Pour James Clayton, le nouveau Président et par ailleurs Président du Conseil d’administration de Westbridge Mortgage REIT, «l’avènement de la production pétrolière et gazière de classe mondiale, la pénurie de logements adéquats et de biens immobiliers et, l’optique de redynamiser le secteur de la microfinance à Nouakchott sont des catalyseurs majeurs contribuant à stimuler la croissance économique sans précédent dans le pays ».



De 2002 à 2014, Westbridge était une filiale de la firme de titrisation de créances hypothécaires Riskmont Institutional Loans Trading, groupe cédé en 2013 à des intérêts américains. Depuis 2014, elle opère en tant que Westbridge Mortgage REIT avec pour bases Ottawa et Calgary.



Aujourd’hui, l’expansion du groupe en Afrique se traduit à travers sa Holding Westbridge Africa.



Par Mohamed Sneïba, Correspondant permanent - Nouakchott

















