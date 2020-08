Ouverture Ã  Rosso du procÃ¨s du prÃ©sumÃ© auteur du viol et du meurtre de Khadijetou Oumar Sow

Alakhbar - Le procès du présumé auteur du viol et du meurtre de feue Khadijetou Oumar Sow (âgée de 30 ans), s'ouvre ce mercredi 12 aout courant, quelques mois après l’horrible crime à l’origine de sa disparition.



Le dépouille de la défunte avait été retrouvée, après deux semaines de recherches intenses, dans une zone inhabitée située hors de la ville de Rosso, non loin du Chef d’arrondissement de Tiguint, rappelle-t-on.



« B.A » est soupçonné par la police d’avoir attiré la fille avant de mettre fin à sa vie et de jeter son corps hors de la ville.



Les parents de la défunte, disparue le 25 mars dernier avant d’être retrouvée sans vie, réclament justice rien que la justice.



Une triste fin, pour la jeune fille, Khadijetou, qui avait quitté le domicile familial à Dar Al-Naim relevant de Nouakchott Nord, dans l'espoir d’être embauchée par une ONG humanitaire opérant à Tiguint.



