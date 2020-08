Mauritanie : Retour politique du camp Aziz

Alakhbar - Plusieurs membres du camp de l’ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz ont fait leur retour politique à travers le Parti Unioniste Démocratique Socialiste (PUDS), une formation qui reprend activité sur décision de justice après avoir été dissoute par le Ministère de l’Intérieur.



Selon des sources d’Alakhbar, le parti PUDS a tenu, la semaine dernière, son premier congrès à l’issu duquel, son fondateur, Mahfoud Ould Azizi, a cédé sa place de secrétaire général à Sidina Ali Mohamed Khouna qui était le dernier à diriger le parti au pouvoir, Union Pour la République (UPR), sous l’ère Aziz. Plusieurs postes ministériels avaient été également confiés à l’homme par l’ex-président.



D’autres collaborateurs de Mohamed Ould Abdel Aziz sont aussi élus dans le Bureaux Exécutif de El wihdah dont Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Niang Djibril Hamady, secrétaire général du gouvernement démissionnaire de Ismaël Ould Cheikh Sidiya.







Interrogé sur « l’ombre de Aziz qui plane sur le parti », son fondateur Mahfoud Ould Azizi, relégué au rang de secrétaire général adjoint, a nié tout lien entre son parti et l’ex-président qui a été apperçu, ce mercredi 12 août, près du siège du PUDS.



La « résurrection » du PUDS intervient après que l’ex-président a perdu le combat pour le contrôle du parti au pouvoir UPR qu’il avait lui même créé face à son successeur à la tête de l’Etat, l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani.



Mohamed Ould Abdel Aziz qui avait exprimé son souhait de rester sur la scène politique après son départ du pouvoir à travers l’UPR qui contrôle l’ensemble des 13 conseils régionaux, les deux tiers des communes et la majorité des députés au Parlement.









