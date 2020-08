Le Calame - L'ancien député et leader de l'Union pour la république (UPR) Khalil Ould Teyib a déclaré à Saharamedias que " l'achat par l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz d'un parti politique dénote du niveau de déchéance dans lequel il est et constitue une sorte de défi au peuple ".



Ould Teyib a ajouté: ‘’Nous n'accepterons pas que Aziz nous combatte avec les biens du peuple mauritanien avant que la justice ne se prononce sur les dossiers l'accusant de gabegie ".



Selon Ould Teyib, "cette concurrence n'est pas équivalente puisque Aziz combat avec une fortune volée au peuple. La commission d'enquête parlementaire a sorti ce qui était caché et la tentative d'Aziz de faire recours au parti devant la justice est une façon de jeter de la poudre aux yeux ".













