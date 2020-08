Le Porte-parole du Gouvernement interpellÃ© sur les raisons de la hausse des prix de certains mÃ©dicaments

On en sait davantage sur les raisons de la révision à la hausse des prix de certains médicaments, annoncée cette semaine par les autorités sanitaires.



Mercredi, interpellé sur cette hausse, lors de la conférence de presse sur les travaux du Conseil des Ministres, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Technologies de l’Information et Communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a levé le coin du voile.



Il a justifié cette révision par « plusieurs facteurs parmi lesquels les restrictions dues au covid-19 », avant d’affirmer que cette « hausse est ponctuelle ».



Selon nos confrères de Saharamédias, le ministère mauritanien de la santé a dressé une circulaire à tous les importateurs privés, la centrale pour l’achat des médicaments essentiels (CAMEC), les pharmacies et les dépôts pharmaceutiques portant réaménagement des prix de certains médicaments.



Selon la circulaire du ministère l’augmentation portée sur les prix de certains médicaments, est la conséquence de l’augmentation des taux de change. Parmi les médicaments concernés ceux du diabète, la tension artérielle et les analgésiques.



La Mauritanie a enregistré 24 contaminations supplémentaires au cours des dernières 24 heures, pour un total de 6622 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, rapporte mercredi le ministère mauritanien de la santé. Jusqu’ici, l'épidémie a provoqué 5741 guérisons et 157 décès, ajoutent les autorités sanitaires.



Par La rédaction de Cridem