Arrestation du comptable de la Fondation Rahmaa dirrigÃ©e par le fils de l'ex-prÃ©sident, Bedr Ould Abdel Aziz

Alakhbar - La police mauritanienne a arrêté le mercredi 12 aout courant dans la soirée, Mechri Saleh, le comptable de la Fondation Rahmaa de bienfaisance, que dirige le fils de l'ancien président, Bedr Ould Abdel Aziz.



Le comptable interpelé est soupçonné d’avoir acheté de nombreux terrains publics, vendus au cours de ces dernières années, avant de les céder ultérieurement au profit de l’un des membres de la famille de l'ancien Chef d’Etat, ont révélé des sources.



Créée par feu Ahmedou Ould Abdel Aziz il y a quelques années, la direction de la Fondation Rahmaa a été confiée à son Frère Bedre, rappelle-t-on.



