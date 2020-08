Mauritanie : le gouvernement Ã©voque lâ€™augmentation des prix de certains mÃ©dicaments

Sahara Médias - Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des NTIC, porte-parole du gouvernement Sidi O. Salem a déclaré que le gouvernement n’était nullement concerné par l’augmentation des prix de certains médicaments.



Dans son point de presse mercredi, après la réunion du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a dit que les médicaments sont soumis à la règle de l’offre et de la demande et que l’état n’était pas concerné par la hausse de leurs prix.



Selon le ministre cette hausse des prix est provisoire, engendrée par l’arrêt des vols internationaux, les investisseurs et les acteurs du secteur y sont également pour quelque chose.



Le ministère mauritanien de la santé avait publié une circulaire la semaine dernière à l’ensemble des importateurs privés, la centrale d’achat des médicaments de base (CAMEC) et les pharmacies annonçant une hausse des prix de certains médicaments.



Selon la circulaire du ministère de la santé cette augmentation qui est due au taux de change des devises concerne les médicaments du diabète, certains analgésiques et les médicaments de l’hypertension artérielle.









