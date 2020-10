Mauritanie : Pas de nouveau cas de covid-19, ces 24 heures

Alakhbar - La Mauritanie n’a pas enregistré de nouveau cas de covid-19 ces dernières 24 heures, selon le Ministère de la Santé qui annonce, en même temps, 6 novelles guérisons.



C’est la deuxième fois que 24 heures passent sans l’enregistrement de nouveaux cas de convid-19 depuis l’apparition du virus, le 13 mars dernier. A ce jour, la Mauritanie compte 7550 cas confirmés de covid-19 dont 7274 guérissions et 163 décès.













