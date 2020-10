RIM Sport - Au total, ce sont 6 joueurs - dont 5 cadres habituels des Mourabitounes - qui ne prendront pas part au derby contre les voisins sénégalais.



Almike Moussa Ndiaye, blessé face à la Sierra Leone, est le dernier à avoir déclaré forfait, après Ismail Diakité, Adama Ba et Aly Abeid.



FFRIM









