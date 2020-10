Message de lâ€™Emir du KoweÃ¯t Ã  lâ€™ancien prÃ©sident Sidi Mohamed O. Cheikh Abdallahi

Saharamédias - L’Emir du Koweït Newaf Al Ahmed El Jaber Soubah a adressé un message de remerciement à l’ancien président Sidi Mohamed O. Cheikh Abdallahi, dans lequel il a loué les condoléances que celui-ci lui avait adressé après le décès de l’Emir du pays, Cheikh Sabah Al Ahmed Jaber Soubah.



Dans son message l’émir du Koweït déclare avoir été sensible au message que lui a adressé l’ancien président mauritanien auquel il a adressé en retour amitié et considération.



Le cabinet émiral koweïtien a reçu les condoléances de partout dans le monde et plusieurs dirigeants se sont rendus à Koweït pour exprimer leurs condoléances.



Sidi Mohamed O. Cheikh Abdallahi avait déjà travaillé au Koweït et les relations entre la Mauritanie et le Koweït se sont particulièrement développé sous le régime de l’ancien président O. Cheikh Abdallahi (2007-2008).









