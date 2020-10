Mauritanie : de nombeux blessÃ©s avant le SÃ©nÃ©gal prÃ©vu ce mardi Ã  19 h au stade Lat-Dior de ThiÃ¨s

Africa Top Sports - La Mauritanie a laissé plusieurs plumes dans son succès contre la Sierra Leone en fin de semaine dernière. Avant d’affronter le Sénégal ce mardi, 6 forfaits.



Entre autres, plusieurs cadres. Ismail Diakité, Adama Ba, Aly Abeid, Khassa Camara et Diallo Guidileye. Almike N’diaye est le dernier à déclarer forfait. Par ailleurs, le sélectionneur a appelé en renfort Bekaye Wade et Lemrabott El Hacen. En face aussi, 3 forfaits sont signalés.



Mourabitounes et Lions s’affrontent ce mardi à Thiès. L’occasion pour le Sénégal de se reprendre après la défaite 1-3 devant le Maroc.



Selon l'APS (agence sénégalaise), le match amical prévu à 19 h au stade Lat-Dior de Thiès (ouest) sera dirigé par trois arbitres gambiens. Il s'agit d'Omar Sallah, l’arbitre central de cette rencontre, qui sera assisté d’Omar Darboe et de Mustapha Bojang.



Steven LAVON, pour Africa Top Sports















