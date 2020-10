France24 - Dans un entretien accordé à France 24 à Niamey, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, redit ne pas avoir l'intention de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle à venir en décembre.



"Les élections seront libres et transparentes", s'engage-t-il, insistant sur l'importance d'avoir "des institutions démocratiques fortes".



Quelques jours après la libération de quatre otages au Mali, dont Sophie Pétronin, il réagit au compromis trouvé pour ces libérations, insistant sur la difficulté de ce genre de négociations.



À propos de l'attaque de Kouré en août dernier, Mahamadou Issoufou s'engage à tout mettre en œuvre pour retrouver les assassins et les traduire en justice, ainsi que pour renforcer la protection des humanitaires dans son pays.



Par : Cyril PAYEN













