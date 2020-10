Tiris Zemmour : le wali met en garde les usines contre les rÃ©percussions du cyanure sur l'environnement

AMI - Le wali du Tiris Zemmour, M. Isselmou Ould Sidi, a présidé, lundi à Zoueirate, une réunion à laquelle ont assisté des responsables administratifs, des élus locaux et des acteurs de la société civile dans la wilaya.



La réunion a discuté les questions relatives à l'environnement, suite à l'octroi d'autorisations à certaines usines de traitement du cyanure utilisé dans les domaines des mines dans la wilaya.



Le wali a précisé que ces usines doivent, avant leur ouverture, répondre totalement aux conditions sanitaires et environnementales et connaitre au préalable les répercussions environnementales et sanitaires découlant de ce produit et ne présenter aucune infraction environnementale dans aucune de leurs installations.



Il a souligné qu'une rencontre de concertation à laquelle participeront tous les milieux concernés, notamment le ministère de l'environnement, des experts en la matière, des élus, des médecins et des représentants de la société civile, sera organisée dans la wilaya.



De leur côté, les représentants de la société civile se sont félicités de cette réunion et de l'intérêt qu'accordent les autorités administratives à la discussion de toutes les répercussions sanitaires et environnementales éventuelles de ces usines et des dangers qu'elles pourront occasionner.









