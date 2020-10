PrÃ¨s de 150 SÃ©nÃ©galais bloquÃ©s Ã  la frontiÃ¨re entre le Maroc et la Mauritanie

Bladi - Les autorités marocaines bloquent depuis plus d’une semaine près de 150 Sénégalais à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. De retour de l’Europe, ils comptent sur le soutien de leur pays pour retourner chez eux.



Face à l’attente qui devient de plus en plus longue à la frontière, ces Sénégalais ont lancé un appel aux autorités compétentes : « Nous sommes un groupe de Sénégalais, à peu près 150 personnes qui veulent rentrer chez elles. Nous sommes bloqués la frontière“, a annoncé Balla Mbaye, l’un des ressortissants sénégalais sur RFM.



Selon lui, ils ont quitté l’Italie et ont traversé la France et l’Espagne avant d’être bloqués à la frontière marocaine sans aucune raison alors qu’ils étaient en partance pour leur pays.



Après avoir tenté en vain de joindre le consul du Sénégal au Maroc, ils souhaitent le concours du gouvernement sénégalais et du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur afin de regagner le pays.















