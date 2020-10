La SNDE lance une campagne pour amÃ©liorer ses indicateurs de performances

AMI - Le Directeur général de la Société nationale des Eaux (SNDE), M. Mohamed Lemine Ould Beniya, a présidé le lancement d'une campagne visant à améliorer les indicateurs de performances de la société.



A cette occasion, le directeur général de la SNDE a indiqué que l’entreprise a réussi à diagnostiquer ses déficiences techniques et qu’en ce qui concerne l’aspect commercial, elle compte justement sur la campagne qu’elle vient d’engager et qui se prolongera jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.



Il a ajouté que la société a mis en place une méthodologie pratique quant au déroulement de cette campagne qui couvrira 18 centres à Nouakchott à raison de 6 centres par mois.



Une cellule est chargée de traiter les résultats obtenus quotidiennement et de les soumettre à un comité général qui a été consitué pour en tirer les conclusions finales.









