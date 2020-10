Le personnel de lâ€™ANPTS sâ€™inquiÃ¨te pour son avenir

Sahara Médias - Le syndicat du personnel de l’agence nationale pour la population et les titres sécurisés, ont demandé aux autorités de satisfaire leurs doléances, dont notamment une augmentation des salaires et l’octroi de certaines primes, mettant en garde contre le déclin de cette institution à cause de ce qu’il appelle le mécontentement croissant des travailleurs.



Dans un communiqué publié mardi et dont Sahara Medias a obtenu une copie, l’agence se vide depuis quelque temps de ses employés découragés par la situation difficile qu’ils vivent, incompatibles avec leurs niveaux scientifiques et les missions qu’ils remplissent.



« Malgré tout ce que ces travailleurs ont réalisé, leur situation est inadéquate avec les missions remplies et les sacrifices consentis », ajoute le communiqué.



Le syndicat appelle à la satisfaction d’un ensemble de doléances, dont les plus importantes sont la création d’un corps spécifique aux travailleurs de l’agence, des primes de recouvrement, des indemnités de risque, des indemnités de rendement, le paiement des arriérés pour les commissions d’identification, en plus de l’octroi de places pour le pèlerinage, l’octroi de parcelles de terrains et l’augmentation des salaires.









