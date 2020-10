Hausse de l'Indice des Prix Ã  la Consommation au cours de septembre

Essahraa - L’Indice National des Prix à la Consommation (INPC) du mois de septembre a enregistré une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette hausse résulterait des variations enregistrées par certaines fonctions entre les mois d’août et septembre 2020.



Compte tenu de leurs poids respectifs, il s’agirait des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,1%), « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,2%) et « transports » (+0,6%).



Le renchérissement des prix des « produits alimentaires, boissons non alcoolisées » serait dû à la hausse enregistrée au niveau des sous-groupes : « légumes » (+3,9%), « fruits » (+3,5%), « poissons et fruits de mer » (+2,6%), « viande » (+2,0%) et « lait, fromage et œufs » (+0,1%).



Cependant, un autre sous-groupe a connu une baisse contribuant ainsi à ralentir la hausse de cette fonction de consommation. Il s’agit du « pain et céréales » (-0,3%). Concernant la fonction « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles », la hausse est due principalement à l’augmentation des prix enregistrée au niveau des sous-groupes « fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements » (+1,4%) et « combustibles » (+0,6%).



Pour la fonction « transports », la hausse est due principalement à l’accroissement des prix enregistrée au niveau des sous-groupes « voitures automobiles » (+4,2%), « transport routier de passagers » (+0,3%) et « transport aérien de passagers » (+0,1%).



Notons enfin que, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation de Nouakchott a connu une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent, due principalement à la croissement des prix des fonctions « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,6%) et « transports » (+1,2%).



En glissement annuel, cet indice a enregistré une augmentation de 1,4% et une hausse de 0,5% au cours des trois derniers mois.



Source : ONS









