Nouakchott : Arrestation des auteurs du cambriolage de la SOMAGAZ

Tawary - Les éléments de la brigade de la gendarmerie maritime ont réussi à arrêter dans les nuits dernières, un groupe de jeunes accusés d’avoir cambriolé les locaux de la Société mauritanienne du Gaz (SOMAGAZ) à Nouakchott.



Au cours de l’opération, les cambrioleurs ont emporté un important lot de matériel, selon des médias locaux qui rapportent l’information. C’est à la suite des résultats de l’enquête que les éléments de la brigade de la gendarmerie maritime ont déniché les auteurs du vol.



Les investigations ont permis aux enquêteurs d'identifier les auteurs du vol, qui ont été arrêtés. Le matériel volé a été vendu, précisent les sources. Les suspects seront présentés devant la justice dès la fin de l’enquête.













