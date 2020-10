DÃ©claration de M. Qu Dongyu, DG de la FAO, concernant lâ€™attribution du prix Nobel de la paix au PAM

FAO - C'est avec grand plaisir et fierté que j'exprime mes félicitations à tous les collègues du Programme alimentaire mondial (PAM) pour avoir remporté le prix Nobel de la paix.



C'est une reconnaissance bien méritée des efforts sans relâche menés par des générations de travailleurs humanitaires dans le monde entier pour combattre la faim. En outre, ce prix attire l'attention de la communauté internationale sur les millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire ou en sont menacées.



Il constitue un nouveau moyen de mettre la question de la sécurité alimentaire au premier plan et souligne l'importance de la solidarité internationale et de la coopération multilatérale.



Redoublons d'efforts, sous l'égide des Nations Unies, dans notre collaboration avec le PAM, qui a été initialement créé en 1961 comme organe subsidiaire de la FAO consacré à l'assistance alimentaire, et avec tous les principaux acteurs.



Cette attribution est annoncée alors que dans une semaine à peine, nous allons célébrer le soixante-quinzième anniversaire de la FAO et la Journée mondiale de l'alimentation, qui marqueront le début d'une nouvelle ère.



Cette récompense nous redonne à tous l'énergie et la vigueur qui nous permettrons de travailler main dans la main pour éliminer la faim et construire un monde meilleur.

















