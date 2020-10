Mauritanie : vous avez dit vivre ensemble ? Par Ely Ould Sneiba

Edilivre - Résumé



Après la publication de son étude sur l’influence politique de John Ruskin en Afrique : L’exemple d’Ujamaa de Julius Nyerere (Éditions Universitaires Européennes), Ely Ould Sneiba nous livre dans cet essai sa conception du vivre-ensemble en Mauritanie.



Suivant une analyse de la situation sociolinguistique et politique, l’auteur préconise l’établissement d’un État-nation (et non un État plurinational !), loin de tout communautarisme "tueur de l’espoir" républicain, de l’espoir d’une Mauritanie intégrée et résolument tournée vers l’avenir.



Biographie de Ely Ould Sneiba



Ely Ould Sneiba est un universitaire et un homme politique mauritanien. En 2003, il est jugé et condamné à la prison avec sursis et privé de ses droits civils et civiques. Il prend alors le chemin de l’exil. Ely Ould Sneiba est de nouveau jugé par contumace et condamné à la prison ferme.



En 2005, il rentre dans son pays à la faveur d’une amnistie générale et milite dans les rangs de l’opposition démocratique avant de rallier, en 2019, la candidature du président Mohamed Ould El Ghazouani.



Thème : Essai / Etude politique



Format : Roman (134x204)



Nombre de pages : 168



Date de publication : 29/09/2020



ISBN : 9782414482993













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité