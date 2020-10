L'ONG AISER lance une formation en journalisme mobile au profit de 20 jeunes [Photoreportage]

ONG AISER - L'ONG AISER/CITOYENNETÉ ET DROITS HUMAINS a organisé du 23 au 27 Septembre à la salle polyvalente de la BNM (Banque Nationale de Mauritanie) une formation en journalisme mobile (Mojo) au profit de 20 jeunes issus de différentes zones du pays.



Cette formation entre dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités financé par le programme Shiraka de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Les jeunes bénéficiaires viennent des trois régions de la zone Nouakchott-Ouest, Nord et Sud et de Rosso.



Les bénéficiaires ont assisté à des modules de formation dans le domaine du reportage journalistique sous la houlette de professionnels des médias...



Pour mettre en pratique les connaissances apprises, les jeunes reporters en herbe ont réalisé des reportages de 2 minutes. Formateurs et bénéficiaires sont sortis satisfaits du déroulement de cette formation sanctionnée par une remise d'attestations.



