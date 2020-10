Mauritanie : un ancien geÃ´lier de Oualata provoque lâ€™ire des FPC

Kassataya - C’est l’effervescence qui caractérise cette semaine les réseaux sociaux. Un ex-lieutenant Ghaly Ould Souvi surnommé « le flingueur » par les prisonniers Flamistes de Oualata vient de publier sur son Facebook l’intention d’écrire un livre « Moi aussi j’étais à Qualata ».



Le geôlier de la prison la plus célèbre en Mauritanie Oualata entend ainsi répondre à l’ancien prisonnier Flamiste dont l’ouvrage « J’étais à Oualata » est un des meilleurs témoignages de la souffrance des dirigeants du premier mouvement de libération africaine de Mauritanie.



Un ouvrage historique qui met en lumière le racisme d’Etat et préfacé par le président des FPC Samba Thiam et inspiré de l’écrivain Téne Youssouf Guèye un des martyrs de Oualata. Le porte- parole des FPC ne pouvait pas laisser passer une telle provocation qui insulte tous les martyrs et leurs veuves, orphelines et orphelins.



Et au-delà les patriotes mauritaniens toutes tendances confondues. Kaaw Bilbassi Toure s’indigne de ce coup de force de l’ex-lieutenant Ould Souvi de vouloir falsifier l’histoire en laissant apparaître aujourd’hui sur la scène nationale et en particulier sur les réseaux sociaux comme un ancien geôlier humaniste et juste.



Une image qui ne trompe personne à part des compatriotes mauritaniens qui continuent de remettre en cause ces témoignages accablants de rescapés du mouroir de Oualata.



Cet ancien militaire sous le régime de Ould Taya démasqué par les FPC et qui est loin de se repentir aura du mal à convaincre qu’il n’était pas un tortionnaire en un mot un flingueur qui devra un jour rendre compte.



Cherif Kane









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité