ExÃ©cution Ã  hauteur de 40% du projet dâ€™alimentation en eau potable de la localitÃ© dâ€™Ajouer

AMI - La Société nationale des Eaux (SNDE) œuvre actuellement à la mise en œuvre du projet d’alimentation en eau potable de la localité d’Ajouer relevant de la commune de Boutalhaya de la moughataa de R’Kiz (Wilaya du Trarza).



Le niveau actuel d’exécution de cet important projet est de l’ordre de 40%, selon son coordinateur M. Ahmed Ould Haimoud. Ce dernier a indiqué, dans une déclaration faite à l’AMI, que le projet comprend un réservoir d’une capacité de 200 m3 d’une hauteur de 20 m et un réseau de distribution long de 11 km.



Il a ajouté que dans le cadre de ce projet, il sera procédé à la mise en place d’une centrale hybride (énergie solaire et électrique) fournissant une ligne de basse tension en direction des forages.



Le coordinateur estime que le projet sera finalisé fin septembre prochain.



Le maire de la commune de Boutalyaya, M. Mohameden Ould Mohamed Dey, s’est félicité du niveau d’avancement des travaux en cours, rappelant que les habitants de la localité éprouvent un besoin urgent en eau potable.









