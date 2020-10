La direction des impÃ´ts ferme le marchÃ© central de Sebkha Ã  Nouakchott

Essahraa - La direction des impôts a totalement fermé hier mardi, 13 octobre courant, le marché central de la moughataa de Sebkha, relevant de Nouakchott Sud.



Motif avancé par les autorités fiscales: le refus catégorique des commerçants de s’acquitter d’impayés cumulés. Le marché est fermé depuis deux jours, ont indiqué des boutiquiers à Essahraa Online, selon lesquels, les arriérés toujours non réglés concernent la fédération des commerçants.



Le marché central de Sebkha, qui compte prés de 1 700 magasins, est l'un des plus grands points de vente de la capitale Nouakchott. Il approvisionne par ailleurs de nombreux marchés de l’intérieur du pays.











