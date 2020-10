La Mauritanie appelle Ã  lâ€™annulation de la dette de certains pays africains

Alakhbar - Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a réitéré l’appel du président Mohamed Ould Ghazouani à l’annulation de la dette des pays africains les plus pauvres.



Ismaël Ould Cheikh Ahmed participait mardi à la 37e session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine (UA) par visioconférence.



Le chef de la diplomatie mauritanienne a aussi plaidé pour une réforme de l’Union africaine et du nouvel organigramme de sa commission, sans engendrer des charges supplémentaires pour les pays membres.



« Cette nouvelle réforme doit stipuler l’élargissement du système de quota pour inclure les contrats de courte durée, ceux de durée déterminée pour les fonctionnaires pour les prestations spéciales et tous les fonctionnaires des organismes, à l’exception de ceux des services publics », a expliqué le ministre.









