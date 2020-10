Le ministÃ¨re de l'Ã‰ducation se dirige vers la suppression des Ã©coles d'excellence

Aqlame - Le ministre de l’éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a mis en doute la pertinence et l’utilité pour le pays de disposer d’écoles d'excellence, affirmant qu’une discrimination positive au profit des enseignants de ces établissements n’est pas indispensable.



Une décision se rapportant à l’avenir de ces écoles et si un examen sera organisé pour y accéder l’année scolaire prochaine sera rendue dans les prochains jours, a-t-il dit.



Les déclarations du ministre ont été rapportées le mardi dernier par les délégués des professeurs correcteurs du Bac scientifique à l’issue d’une rencontre avec le ministre, au terme de laquelle, ils ont publié un communiqué sur ses résultats.



Les écoles d'excellence ont été créées par l'ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, et diffèrent des autres établissements publics, par l’organisation d’un concours d’entrée dont sont éligibles seuls les candidats ayant obtenu des moyennes supérieures à 12/20.



Elles dispensent également un enseignement qualitatif comparativement aux autres écoles étatiques.



Les meilleurs enseignants et professeurs sont également sélectionnés pour y dispenser les cours.



L’objectif visé initialement à travers leur création serait de devenir des écoles publiques modèles assurant une bonne éducation.



