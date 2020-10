Ould Limam chaavi rentre en Mauritanie dimanche prochain

Alakhbar - L'homme d'affaires et diplomate mauritanien, Moustapha Ould Limam Chavi-i, devra rentrer en Mauritanie dimanche prochain, après des années d’exil passées à l’étranger, en raison de son opposition farouche aux régimes successifs.



L’homme a fait l’objet de plusieurs tentatives d’arrestation et des mandats d’arrêt internationaux avaient été également émis contre lui par les dits pouvoirs.



Le Vice-président de l’Union Pour la République (UPR) au parti au pouvoir et ex député Khalil Ould Tiyib a confirmé l’intention de Ould Chavi-i de regagner la patrie, après une longue absence.



Limam Chavi-i s'est opposé aux deux régimes des anciens présidents Mohamed Ould Abdel Aziz et Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya.



Ould Abdel Aziz avait émis contre lui un mandat d’arrêt international comme il a usé en vain de pressions sur des dirigeants africains afin de l’arrêter et de le remettre aux autorités mauritaniennes.



Chaavi a travaillé en sa qualité de Conseiller de plusieurs Chefs d’Etat africains.



