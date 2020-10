Abdallahi Ahmed Damou DG de la SociÃ©tÃ© des AÃ©roports de Mauritanie

Tawary - L’ancien président de la commission nationale des hydrocarbures (CNHY), M. Abdallahi Ould Ahmed Damou a été nommé, directeur général de la société des aéroports de Mauritanie (SAM), a-t-on appris d'une source..



Il a été remplacé par M. Bâ Ousmane qui jusqu’à sa nomination occupait le poste de DG de la SAM. Il avait occupé auparavant le poste de la présidence de la CNHY.



Nous rappelons que Abdallahi Ould Ahmed Damou a occupé plusieurs postes dont chargé de mission à la présidence de la République, DG de RM, DG d’El Mouritaniya.



Ould Ahmed Damou, selon des observateurs est un haut cadre connu par ses compétences, sa rigueur, sa fermeté dans les prises de décisions et sa gestion transparente des affaires.













