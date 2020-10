Beyatt Lekweiry Ã  la CAN U 2021 : Participation compromise

RIM Sport - Coup dur pour les Mourabitoune juniors.Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou,lors du match amical face aux Lionceaux du Maroc, le milieu de terrain international Beyat Lekweiry pourrait être absent des terrains environ 8 mois.



Sa saison est d’ores et déjà terminée.En outre, sa participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Juniors que la Mauritanie va abriter pour la toute première fois , du 14 février au 4 mars 2021, est compromise.



Une terrible nouvelle pour les Mourabitoune juniors et le public sportif affecté par cette terrible blessure d'un joueur promoteur. D'autant, e jeune sociétaire de FC Nouadhibou est considéré comme l'une des meilleures révélations du pays. Il était l'un des piliers des Mourabitoune Juniors.













